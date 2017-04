En français dans le texte, l'animateur star John Oliver appelle les Français à ne pas voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle

Au milieu des pics envoyés subtilement à François Fillon, Manuel Valls, Emmanuel Macron et même François Hollande, John Oliver s’est attardé sur le profil « trumpesque » de Marine Le Pen, qu’il n’hésite pas à taxer de "'trou dou cou' démagogue" dans un discours effectué dans la langue de Molière, cigarette à la bouche et verre de vin à la main. "L’Angleterre et les États-Unis ont 'foucked oup' (ndlr : fucked up, "merdé" en français). Ne 'foucked oup' pas non plus" implore-t-il au peuple français.





"Vous valez mieux que cela. Ceci (l’élection) est votre chance de montrer que vous êtes à la hauteur de la philosophie des Lumières", martèle-t-il en français et en noir et blanc avant de conclure par un appel à l’aide à l’Hexagone : "Au secours la France, vous êtes notre seul espoir."