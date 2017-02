Équateur : le clown Tiko Tiko bientôt député ?

INSOLITE - Tiko Tiko est une vraie star de télévision en Équateur. Depuis plus de 40 ans, ce clown anime des émissions et se déhanche sur des musiques pour enfants. Mais Tiko Tiko a dorénavant un nouveau projet : se lancer dans la politique et représenter le parti socialiste à l'Assemblée. Présentation, les z'enfants !