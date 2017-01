Etats-Unis : des bébés jumeaux naissent avec une couleur de peau différente

Leurs parents n'en reviennent toujours pas ! Kalani et Jarani sont deux jumelles de quelques mois. Pourtant, rien ne pourrait laisser croire qu'elles sont soeurs. Comme le révèle CNN, l'une a la peau claire et les yeux bleux quand l'autre possède une carnation plus foncée et des yeux sombres.





"C'est tellement rare, je ne pensais pas que cela pouvait arriver à mes jumelles" a commenté la maman, Whitney Meyer auprès de CNN. Comme l'explique le réseau américain, les deux jumelles sont dizygotes, c'est-à-dire qu'elles proviennent de deux oeufs différents, contrairement aux monozygotes qui eux proviennent du même. Leurs parents possèdent chacun une couleur de peau différente, ce qui explique ce curieux phénomène.