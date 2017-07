EXTRAIT SEPT A HUIT - Antoine et Victor Pinto : l'étonnante histoire de ces deux boxeurs français devenus stars en Thaïlande

BOXE - Antoine et Victor Pinto sont quasiment inconnus en France. Mais en Thaïlande, ils sont des stars de la boxe thaï. Les deux sportifs s'entraînent dans leurs deux salles de sport, mais font également des apparitions dans des séries télévisées, des émissions de grande écoute et même des publicités. Découvrez un extrait du reportage qui leur est consacré et qui sera diffusé dimanche soir dans Sept à Huit sur TF1.