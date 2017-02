Elle perd la mémoire et retombe amoureuse de son petit ami comme au premier jour

Nous sommes en mars dernier. Cette Anglaise de 20 ans se rend au travail avec Rich, son petit ami depuis 7 mois, quand elle est victime d’une crise d’épilepsie dans le train qui la mène à Londres. "Je me souviens être montée dans le train, mais c’est tout. On m’a dit que mon corps était devenu mou et que mes yeux étaient devenus vitreux", raconte-t-elle au Sun.





Une fois à l'hôpital, "je me souviens d’une femme qui est venue en courant vers moi mais je n’avais aucune idée de qui elle était. Elle me prenait dans ses bras, me demandait si j’allais bien mais je l’ai juste regardée sans rien dire. Elle n’arrêtait pas de me dire qu’elle était ma mère", poursuit-elle.