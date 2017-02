Haute-Loire : pilote de rallye, il poursuit son cambrioleur et le livre à la police

INSOLITE - Surpris en plein cambriolage par le propriétaire des lieux, un voleur en fuite s’est vu rattrapé à l'issue d'une course-poursuite digne d’un film d’action en Haute-Loire. Et pour cause : la victime était un as du volant.