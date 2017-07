"Il y avait marqué Jackpot sur la borne" : dans le Gard, un chômeur remporte 1 million d'euros à l'Euro Million

La suite ? "C’est moi qui le lui ai annoncé quand il est venu me voir pour me demander pourquoi il y avait marqué « Jackpot » sur la borne". Jackpot, le mot peut paraître faible pour ce chômeur qui a remporté le gros lot grâce au numéro My Million, un code chance mis en place par la Française des Jeux.





Les démarches administratives bouclées, "je l’ai accompagné à Paris pour chercher le chèque", précise le directeur de l’établissement.Désormais millionnaire, le gagnant, dont l’identité n’a pas été dévoilée, n’a pas pour autant changé ses habitudes du quotidien. "Il revient régulièrement au Royal".





Avis aux superstitieux. C’est la deuxième fois qu’une personne remporte le pactole dans ce relais presse.