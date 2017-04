"Ils n'avaient ni le nom de leurs hôtes, ni le nom du village" : la grosse galère de deux touristes britanniques perdus à Caen

Les vacances ont viré au cauchemar pour Keith et Jason. Ces deux Britanniques ont débarqué du ferry à Ouistreham (Calvados) le dimanche 9 avril. Après avoir roulé une vingtaine de kilomètres, ils décident de réserver une chambre d'hôtes pour quelques jours. Ils prennent une douche et laissent leurs affaires sur place, y compris leurs passeports et la majorité de leur argent, avant de partir visiter Caen. Problème quelques heures plus tard : ils ne savent plus où se situe leur gîte et vont donc être contraints de passer la nuit... dans leur voiture.





Le lendemain, les deux touristes se présentent à l'office de tourisme de Caen pour tenter de trouver une solution. "Ils étaient perdus et n’arrivaient pas à retrouver leur chambre d’hôtes, raconte à LCI Blandine, conseillère en séjour à l'accueil de l'Office. Ils n'avaient ni le nom de leurs hôtes, ni le nom du village, ni leur numéro de téléphone". Même chose du côté de leurs hôtes. "Mon collègue a passé deux heures à essayer de les aider", ajoute Blandine. Seules indications : la chambre se situe à 20km de Ouistreham, la maison est en pierres et le portail d'entrée bleu. Mais les recherches sont infructueuses.