Ils se sont mariés 71 fois dans 65 pays… pour tenter de "trouver le plus bel endroit de la Terre"

Elle commence, forcément, au moment du premier mariage. Celui-ci a été on ne peut plus classique (religieux) et s'est déroulé à Manchester, en 2011. "Ce soir-là, quelques verres d'alcool aidant, on a dit aux copains que ce serait bien de prendre le temps d’aller en Australie et que, sur la route, Lisa et moi, on pourrait se marier dans chaque pays traversé. On était contents de se marier chez nous, en Angleterre, mais c'était trop conventionnel, ça ne nous ressemblait pas", rembobine Alex. Et puis, de fil en aiguille, "on s'est mis en tête de trouver le plus bel endroit de la terre pour se dire 'oui !'. Le but est d'expérimenter les multitudes de traditions qui existent à travers le monde".