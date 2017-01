VIDÉO - Insolite : des gardiens au poil pour le plus grand musée d'art de Russie

Employés à part entière du musée, les chats sont nourris et logés. Ils disposent même de trois salariés pour prendre soin d'eux, d'une cuisine et d'une petite clinique vétérinaire. Mais selon le directeur du musée Mikhaïl Piotrovski, 50 chats suffiraient pour protéger les œuvres d'art et chasser les rats et les souris. Un site internet, dédié à l'adoption des chats, a donc été créé. Les personnes souhaitant adopter un chat du musée doivent toutefois répondre à des exigences très strictes.