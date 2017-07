Instant fastoche de l'été – Comment décapsuler une bière avec une feuille de papier ?

L'été est là et la chaleur avec lui ! L'occasion idéale pour savourer une bière bien fraîche et rafraîchissante à l'heure de l'apéro. Encore faut-il pouvoir ouvrir la bouteille. Sans tire-bouchon, les plus virils n'hésiteront pas à lâcher une molaire dans la bataille, en arrachant la capsule avec leurs dents. D'autres se tourneront vers un briquet pour l'éjecter par un effet levier. Autre solution : la feuille de papier.