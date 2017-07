Instant fastoche de l’été - Comment plier ses T-shirts pour gagner de la place dans sa valise ?

Grâce à cette astuce, partagée par la chaîne YouTube Handimania, vous pourrez emporter toute votre penderie – ou presque – y compris lorsque votre sac est destiné à se loger dans un coin de tente. Il vous suffit de plier vos vêtements différemment, à commencer par tous vos t-shirts.





⇒ Étalez votre t-shirt face à vous.

⇒ Faites un pli vers l’intérieur avec la partie basse.

⇒ Rabattez les manches vers l’intérieur du t-shirt de sorte à créer un rectangle.

⇒ Enroulez votre T-shirt en partant du col, à la manière d’un sac de couchage.

⇒ Grâce à votre premier pli, retroussez votre t-shirt pour fermer votre rouleau sans que le t-shirt ne se déplie.





Vous pouvez ensuite ranger vos t-shirts enroulés dans votre valise de façon à laisser de la place pour le matériel plus encombrant. Vous pouvez également décliner cette astuce avec le reste de vos vêtements, en veillant à créer un rouleau le plus fin possible. N’en doutez pas, un défilé de mode pendant des vacances en camping, c’est possible !