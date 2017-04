"J'en ai plein mon c**" : sur Facebook, un chef s'emporte contre les critiques de Tripadvisor

Pourtant, Vincent Durin n'est pas le plus à plaindre. Et pour cause. Son établissement demeure bien noté par les internautes et il est même gratifié d'un certificat d’excellence. Mais le restaurateur se focalise sur les avis négatifs à l'égard de sa cuisine. "Ils se prennent tous pour des grands chefs, pour des Philippe Etchebest, des mecs du guide Michelin… C’est un message pour tous mes amis restaurateurs qui en ont marre de ces putains de messages de Tripadvisor A-LA-CON !" a tonné le jeune chef d'entreprise.