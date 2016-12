TRAIT D’ACTU – D’où vient le père Noël ?

Tout commence au IIIe siècle après J-C dans le Sud de la Turquie. Un évêque martyr connu sous le nom de Nicolas de Myre aurait été particulièrement généreux en léguant sa fortune aux pauvres. Selon la légende, il aurait également aidé des enfants dans le besoin. Canonisé, ce Saint Nicolas est donc naturellement devenu le patron des écoliers et des étudiants. Son histoire a traversé les siècles et l’Europe pour venir s’implanter en Belgique et aux Pays-Bas.