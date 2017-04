L'ADN d'un braconnier retrouvé... dans le ventre d'un crocodile

Le chasseur sud-africain a-t-il fini dans le ventre de sa cible ? C'est ce que laissent penser les tests ADN menés par une ONG luttant contre les crimes en Afrique du Sud, rapporte la BBC. Selon le directeur Sakkie Louwrens, un braconnier du nom de Scott Van Zyl a été tué la semaine dernière, avoir avoir disparu au cours d'un safari.





Sakkie Louwrens explique que ce père de famille se trouvait au niveau de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe avec un guide local et une meute de chiens. Selon lui, le groupe a quitté le véhicule et est parti dans différentes directions à la recherche des crocodiles. Une opération de recherche a été lancée après que les chiens soient revenus sans Scott Van Zyl. Une récompense de 5000 dollars était promise en cas d’informations importantes, rapporte The Zimbabwean, un site d’informations local.