La belle histoire du jour : à 11 ans, il propose ses conseils psys aux New-Yorkais stressés

Soutenu par ses parents, Ciro a décidé de se lancer dans cette thérapie de rue après avoir été brutalisé à l’école. "Ciro est vraiment sensible et il a vécu des moments difficiles", explique sa mère, Jasmine Aequitas, qui accompagne son fils dans ces sessions de conseil et tient son compte Instagram. "Il a toujours été très mûr, quel que soit son âge", ajoute cette femme de lettres, interrogée par le New York Post.