La belle histoire du jour : des ouvriers organisent une distribution féérique de cadeaux pour des enfants malades

Cet événement a par ailleurs réconforté les ouvriers après une semaine difficile. Quelque jours plus tôt, un homme s’est glissé sur les échafaudages et a mis fin à ses jours au moment où les travailleurs du chantier l’ont repéré. La mère d’un ouvrier commente : "Mon fils et ses collègues avaient vraiment besoin de ce moment après ce tragique accident."





Elle-même spectatrice de cette grande distribution de cadeaux, elle témoigne : "Ça m’a touchée de voir ça, comme quelques mois plus tôt quand ils agitaient et suspendaient des pancartes pour les enfants qui les regardaient travailler." En octobre, les travailleurs ont en effet organisé un "Où est Charlie" géant pour leurs voisins hospitalisés. La fin du chantier est prévue pour mi-2018. Enfants et ouvriers auront l’occasion de mûrir cette touchante amitié.