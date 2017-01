La belle histoire du jour : le directeur d'école se fait raser la tête par l'élève moqué pour sa boule à zéro

Dès le lendemain, le directeur de l’école réunit tous ses élèves dans une salle de l’établissement. "Il m’a vraiment touché, leur explique-t-il alors. C’est juste un garçon qui traverse une épreuve difficile avec son grand-père."





Assis sur une chaise, le directeur de l’école appelle ensuite Jackson et lui tend une tondeuse. D’abord surpris, les écoliers semblent hésitant avant d’éclater de rire et d’applaudir. Le moment, pour le moins inhabituel, a été immortalisé par un membre du personnel, Paula Pollock. "J’attends plus de nos élèves. Vous devez vous soutenir et être présents les uns pour les autres", conclut Tim Hadley.