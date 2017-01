VIDÉO - La belle histoire du jour : un éléphanteau amputé réapprend à marcher grâce à des séances d'hydrothérapie

Des séances d'hydrothérapie pour remettre un éléphanteau sur pieds. C'est le moins que l'on puisse faire, en Thaïlande, pour cet animal qui est une véritable fierté nationale. La jeune Fah Jam (qui signifie "Ciel Clair") a eu la patte avant gauche amputée de 12 centimètres après avoir été blessée par un piège en novembre 2016.





Recueilli par un parc d'attraction privé, le Nong Nooch Tropical Garden de Pattaya (à 150 km au sud-est de Bangkok), le pachyderme, aujourd’hui âgé de six mois, bénéficie donc désormais de séances d'hydrothérapie pour réapprendre à marcher normalement. Le traitement consiste à lui faire effectuer des exercices dans une piscine afin de muscler son membre atrophié et d'améliorer sa motricité. Car pour le moment, sur la terre ferme, Fah Jam ne parvient à se mouvoir qu'avec lenteur et maladresse.