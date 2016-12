La question de la semaine : comment survivre à Noël si vous détestez cette fête ?

Noël. Sa magie, ses illuminations, sa vague solidaire, ses yeux d'enfants émerveillés… Blablabla. Passons sur les niaiseries et soyons honnêtes : Noël peut aussi être un enfer. Le père Noël aime les enfants jusqu’à se coltiner un tour du monde en une nuit, curer ses rennes, se geler le pompon par un froid glacial (tout ça pour deux cookies) ? Grand bien lui fasse.





En ce qui vous concerne, vous n’êtes pas dupe : il faut bien plus qu’un bonnet rouge et trois grelots pour survivre à cette fête démoniaque (encore le lobby des lutins). Marre de l’oncle ivrogne ? Ras-le-bol de passer ses vacances en cuisine pour engraisser la maisonnée ? Par-dessus la tête de feindre l’extase en déballant le cadeau de supermarché de votre belle-sœur ? LCI compatit et vous propose cinq astuces simples et efficaces pour tenir le coup pendant les fêtes de fin d’année.