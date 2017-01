Sur Facebook, les internautes s’amusent à rédiger des fiches de lecture "comme Penelope Fillon"

Conséquence des remous provoqués par l’affaire Penelope Fillon, qui est notamment soupçonnée d’avoir touché 100.000 euros pour la rédaction de deux "petites" notes de lectures publiées dans "La Revue des deux mondes", une page Facebook de passionnés de littérature propose depuis vendredi à ses abonnés de récapituler des œuvres célèbres le plus succinctement possible. Un concours savamment baptisé "prix Penelope".





Pour "Guerre et Paix" de Léon Tolstoï, la page "Improbables Librairies, Improbables Bibliothèques" suggère par exemple ce résumé : "Un gros bouquin, avec pas mal de trucs qui se passent." Il n’en fallait pas moins pour que les internautes se prennent au jeu et laissent déborder leur imagination. Plus de 750 commentaires, 6000 partages et autant de mentions "j’aime" : l’idée connaît un franc succès.





Retrouvez ci-dessous notre sélection (subjective) des 10 meilleures propositions de notes de lectures façon Penelope Fillon.