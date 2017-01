VIDÉO - Londres : un bus touristique réservé aux chiens

L’itinéraire comprend des arrêts dans les plus beaux parcs londoniens tels que Hyde Park, les jardins du Palais de Kensington ou encore Green Park et passe devant l’unique cimetière de la ville consacré aux chiens. Les clients et leurs maîtres se voient offrir une cartographie de tous les restaurants et points de restauration qui accueillent les chiens.





La compagnie d’assurance, More Th>n a organisé cet événement du 16 au 19 janvier pour promouvoir son nouveau service consacré aux chiens. "Londres est une ville connue pour son histoire fascinante et sa culture riche dans lesquelles le meilleur ami de l’homme a été particulièrement impliqué", explique Steve Jay, le porte-parole. "Le K9 Bus Tour célèbre ce fait souvent sous-estimé tout en procurant aux propriétaires une façon unique et amusante de passer un peu de temps à divertir leur animal bien-aimé", précise-t-il.