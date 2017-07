Marcher pieds nus dans la nature pour retrouver son âme d’enfant

MARCHE - En Alsace, c’est une aventure dans laquelle on se lance... pieds nus ! Retrouver son âme d'enfant rien qu'en enlevant ses chaussures et en battant la campagne le long d’un sentier : voilà pour le concept qui a déjà séduit plus de 50.000 curieux. Une bonne façon de redécouvrir son corps pour les adultes tout en partageant un moment convivial avec les enfants.