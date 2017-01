Météo : la surprenante photo d'un renard pris dans la glace

On tient peut-être déjà la photo la plus surprenante de l'année 2017. Un chasseur allemand a découvert un renard roux, pétrifié dans les eaux glacées du Danube. Il semble que l'animal a voulu traverser le fleuve et est passé au travers de la fine couche de glace qui le recouvrait. Il se serait ensuite noyé.