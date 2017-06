"Moche", "à bannir totalement" mais "cool" : le phénomène des "claquettes-chaussettes" décrypté par des experts de la mode

Responsable de la communauté du site web Bonne Gueule.fr qui se charge non seulement d'habiller les hommes mais aussi de leur prodiguer des conseils, Nicolò Minchillo estime qu'il faut d'abord juger le phénomène des claquettes-chaussettes d'un point de vue "purement esthétique et social".





"C'est avant tout sur des constructions sociales que l'on forme notre avis. Plus elles sont anciennes et ont traversé l'épreuve du temps et plus elles sont intégrées comme du bon sens à nos yeux", évalue Nicolò Minchillo, qui considère donc le phénomène comme étant beaucoup trop récent. "Et de ce point de vue-là, on peut dire sans hésiter que, cette mode est moche. C'est assez évident", tranche l'expert en mode masculine.