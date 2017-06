New York : un homard centenaire relâché dans l'océan après 20 ans de captivité

À 132 ans, Louie est certainement l’un plus vieux homard détenu en captivité. Ou plutôt était. Non pas parce qu’il vient de passer la pince à gauche, mais parce que le crustacé, qui a passé deux décennies derrière les vitres d’un aquarium de Long Island, près de New York, vient d’être relâché en mer.





Pour Louie, le vendredi 16 juin est à marquer d’une croix blanche. Le homard centenaire s’est fait embarquer dans un bateau motorisé, direction l’océan. Un geste concédé par son propriétaire à l’occasion de la journée du homard. Oui, même le homard a droit à sa journée. "Son heure était venue", a déclaré au New York Post Butch Yamali, son propriétaire.