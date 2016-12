Nouvel an 2017 : 20 idées de messages SMS originaux pour vos vœux de bonne année

Pas évident de trouver une formule originale d'année en année, pour souhaiter à chaque fois à peu près la même chose : une bonne année !





LCI a traqué pour vous les meilleurs vœux des internautes pour que votre message se distingue des près de 450 millions de SMS envoyés au passage à la nouvelle année. A vos claviers !





► L'intello :

1. Tolstoï a dit très sagement : "Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent." Ainsi pour cette nouvelle année, je ne te souhaite que du bonheur, rien de plus !

2. Par Alphonse Allais :"Soyez vilain ou soyez beau, pour la santé c'est kif-kif bourricot !"

3. Par Epictète : "N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive… Et tu seras heureux."





► Le pressé :

4. Meilleurs vœux pour 2017… Et aussi pour 2018, comme ça, je prends de l'avance !

5. 2017 : J'adore !





► Le geek :

6. Je suis le téléphone portable de… Je suis chargé par mon propriétaire de te souhaiter que les douze prochains mois à venir soient faits de bonheur, de bonne santé, de poésie et d'amour… Fin du message.

7. Ceci est un SMS qui pense tout seul. Il choisit automatiquement la personne la

plus sympa de mon répertoire et c'est toi ! Bonne année !





► Le pieux :

8. Que le bonheur soit avec toi

Que la lumière soit devant toi

Que les anges soient autour de toi

Que dieu te donne la joie

Bonne année !

Ainsi soit-il !





► Le comique :

9. Je ne vais pas te poser un lapin pour te souhaiter lapinou year !

Autre variante :

- Toc toc !

- C'est qui ?

- C'est Lapinou !

- Lapinou qui ?

- Lapinouyear !!!





10. Monsieur et Madame pahencorsouhaitaibonanais ont eu un petit garçon.

Sais-tu comment ils l’ont appelé ?

Roger

Rohhhh… J’ai pas encore souhaité bonne année.





11. Bon néné. Heu bonne année pardon ;)





► L'intéressé :

12. En 2016, tu m'as envoyé tes meilleurs vœux mais ça n'a pas marché. Pour 2017, envoie

moi du cash crois-moi ça ira mieux.





► Le voyageur :

13. Ding Dong l’embarquement du vol 20167est annoncé. Vos escales : chance santé bonheur… La durée sera de 12 mois. Veuillez vous présenter porte 31.



► Le matheux :

14. 1 an de Santé,

52 semaines d'Amour,

365 jours de Joie,

8 760 heures de satisfaction,

525 600 minutes de prospérité,

31 536 000 de secondes de bonheur





► Le pessimiste :

15. 2016 était pourrie : attentats, chômage, crise des réfugiés, pauvreté et encore des attentats… Hé ben tu sais quoi ? 2017 SERA PAS MIEUX ! Mais ça ne me coûte rien de te souhaiter que 2017 soit fait de bonheur et de joie.





16. Nous avons la profonde tristesse de vous faire-part du décès de l’année 2016.

Survenue le 31 décembre à 23 heures 59 minutes à l’âge de 1 an.

Pour ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage la mise en bière, ou en champagne, aura lieu le plus tôt possible dès que l’on se verra, dans la joie et la bonne humeur.

Ni fleurs ni couronnes. Selon les dernières volontés du défunt, une quête de bisous sera organisée à l’issue de la cérémonie au profit de la très jeune année 2017.





► Le téléphage :

17. Top.

Je suis composé de quatre chiffres.

Et je suis divisé en douze parties.

Je porte toutes les espérances de milliards d'êtres humains.

Pourtant ma durée de vie est de seulement un an.

Je suis je suis je suis ? ? ?

La nouvelle année 2017 !

Bravo vous êtes un champion

Bonne année !





18. Bref, je veux souhaiter bonne année.

Je m'suis dit : Je vais écrire une carte

J’achète une carte de vœux.

J’ai peur de mal écrire.

J'écris sur la carte,

J’écris mal.

Je jette la carte.

Je rachète une carte.

J’écris sur la carte en tirant la langue.

Je fais des ratures.

Je jette la carte.

J'écris un SMS.

Bref, je t'ai souhaité une bonne année 2017





► L'amoureux :

19. Tu me manques, j’ai besoin de toi, je t’aime, Sans toi je ne sais plus écrire, sans toi je ne sais pas vivre… Sans toi les mots me manquent… Bonne Année 2017.





► L'épicurien :

20. Les bonnes résolutions du mois de janvier seront vite oubliées en février. Alors mange à ta faim, fume de temps en temps, oublie les efforts. La vie passe trop vite pour se prendre la tête et se mettre la pression à mort.

Bonne année 2017.