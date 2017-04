Nouvelle tuile pour United Airlines : un scorpion mord un passager durant un de ses vols

Les ennuis, c'est bien connu, ça vole toujours en escadrille. United Airlines apprend à ses dépens le fondement de cette citation passée à la postérité depuis qu'elle a été prononcée par Jacques Chirac. Attaquée en justice par M. Dao, ce client qui a été ejecté manu militari d'un de ses vols de la compagnie aérienne américaine pour cause de surbooking, UA est désormais au coeur d'un bad buzz dont elle se serait bien passée. Et c'est pas fini : le site Globalcanada rapporte qu'un Canadien a vécu une désagréable expérience à bord du vol United Airlines 1418 entre Houston et et Calgary.





Après deux semaines de vacances idylliques au Mexique, Richard et Linda Bell étaient tranquillement installés dans leurs sièges quand un scorpion est tombé dans les cheveux de monsieur. "Je regarde vers le bas et j'ai pensé, 'Ah ça ressemble à un petit homard'", confie ainsi Linda au sujet de la créature couleur miel et mesurant environ quatre centimètres de long.





Assis à côté d'eux, un homme souligne la potentielle dangerosité du scorpion. Mais plutôt amusé par la situation, Richard le laisse tomber sur son assiette et... prend le passager clandestin dans sa main.