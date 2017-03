Privé de sa perruque, un prisonnier saisit la justice et gagne

"Je me suis senti totalement rabaissé, dénigré et humilié", a-t-il fait valoir devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, rapporte l’AFP. Touché par sa cause, le juge Edwin Wylie a abondé dans son sens en déclarant que l'administration pénitentiaire n'avait pas considéré les droits du détenu lorsqu'elle avait confisqué l'objet du délit. "J'en ai conclu que la liberté d'expression fondamentale de Mr Smith a été ignorée. Un droit important a été bafoué", a-t-il statué. Celui-ci n’a en revanche pas fait suite à la demande de dommages et intérêts du détenu, d'un montant de 3300 euros.