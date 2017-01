Nusret Gökçe, ce boucher ultra sexy qui affole la toile

Si certains y voient l'archétype du beau gosse méditerranéen à la peau mâte et aux cheveux longs, il faut tout de même reconnaître que ce trentenaire a de quoi fasciner. Voilà une vingtaine d'années que l'homme malaxe des bouts de viande tout en perfectionnant sa technique de découpe, armé d'un sabre, tel un samouraï.





Au détour d'un voyage en Argentine et d'une escale à New York, il apprend encore et encore, sur sa discipline au point d'en faire un exercice artistique. De retour en Turquie, il lance sa chaine de restaurant et son compte Instagram... la fortune est au bout de la lame. Armé de son couteau de découpe, Nusret Gökçe ouvre six restaurants en Turquie et un à Dubaï.





Mais c'est son compte Instagram qui fait toute sa renommée et dernièrement, sa façon bien à lui de découper et saler sa viande qui a amusé les Internautes. Pourquoi ? Regardez plutôt.