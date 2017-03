Une fillette de 4 ans appelle le 17 car elle s’ennuie : les gendarmes restent 45 mn en ligne avec elle !

Sans doute surpris par le profil de son interlocutrice, le gendarme au bout du fil commence par s'assurer que tout va bien pour la fillette, tandis que l’un de ses collègues effectue les recherches nécessaires pour identifier et joindre les parents. Une patrouille est même été envoyée sur place par précaution. Finalement contactée, la maman indique être sortie faire une course et dit ne plus en avoir pour longtemps.





À son retour, celle-ci s’aperçoit que sa fille est toujours au téléphone. L’opérateur, qui vient de passer trois quarts d’heure à discuter avec l’enfant, lui explique alors les dangers de laisser un enfant seul dans une maison.





Une mise en garde utile qui n’a toutefois pas empêché le fonctionnaire d’apprécier son échange avec la fillette. Et pour cause : la gendarmerie a souligné que la petite "avait beaucoup de conversation et posait de nombreuses questions". Manifestement heureuse de la conversation, elle aussi, la jeune demoiselle veut désormais offrir un doudou au militaire et l’a invité à son prochain anniversaire.