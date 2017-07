Des CRS obligés de dormir dehors à cause de punaises de lit

Rien de tel qu’une bonne nuit de sommeil après avoir parcouru 708,5 kilomètres et passé près de sept heures sur les routes. Surtout quand on voyage à 80. Malheureusement pour elle, la compagnie de CRS concernée, partie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et arrivée à Coquelles (Pas-de-Calais) mercredi dernier, pour une mission de sécurisation liée aux migrants, n’a pas pu profiter de ce confort sommaire. La faute… à des punaises de lit.