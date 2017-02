Plongée dans le coma après un AVC, elle découvre qu’elle a accouché d’un fils à son réveil

Fort heureusement pour la petite tribu, John est rentré à temps. Après avoir appelé les urgences, sa femme est conduite vers l’hôpital le plus proche. Les médecins lui apprennent alors qu’elle a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) mais se veulent rassurants : son bébé va bien. Par précaution, elle est tout de même transférée vers un hôpital plus grand, à Belfast. C’est à ce moment-là qu’elle s’évanouira : "La dernière chose dont je me souviens, c'est John qui me dit que tout ira bien."





Ciara Murray est alors mise dans un coma artificiel et l'accouchement déclenché. Elle ne se réveillera que dix jours plus tard, le 10 novembre. "Quand les infirmières m’ont appris que James était né, je ne pouvais pas y croire, se souvient la jeune femme. Je ne pouvais toujours pas bougé mais mon mari l’a posé sur ma poitrine. Il était parfait." Plus de peur que de mal pour la petite famille, donc, qui se porte comme un charme. Ciara a du réapprendre à utiliser son bras droit. James, lui, a 15 mois et ne garde aucune séquelle.