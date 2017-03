Pour lutter contre les pigeons, Barcelone installe des distributeurs de graines contraceptives

85.000. C’est le nombre de pigeons qui cohabitent à Barcelone, en Espagne. Un fléau qu'a décidé de prendre en main la ville en installant une nouvelle arme : des distributeurs de nourriture contraceptive. Quarante d’entre eux sont installés dans les rues de la cité catalane et distribuent tous les matins – au moment où les pigeons se nourrissent le plus – des graines de maïs saupoudrées de nicarbazine. Cette substance, aussi utilisée dans les élevages de poulets, affecte la reproduction des volatiles. Les élus municipaux espèrent ainsi réduire la population des pigeons de 20 à 30% la première année et de 50 à 70% au bout de cinq ans. La méthode a déjà fait ses preuves à Gênes et dans d’autres villes italiennes.