VIDÉO - Prise de kung-fu aérienne : ce voleur risque de regretter son geste

Quelques instants plus tard, l’homme repasse avec son scooter et Huo, qui le reconnaît immédiatement, n’hésite pas une seule seconde. Il se place face au deux-roues, qui lui fonce dessus, saute et percute le pickpocket, le faisant tomber à terre.





Après un coup de poing bien placé, Huo récupère son téléphone et prend le temps de confronter le voleur : "Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m’a répondu que ce n’était pas son intention, qu’il voulait m’aider à appeler mon coup de fil".





Si l’on dit d’un mensonge que plus il est gros, plus il passe, Huo, lui, ne semble pas convaincu. Une chose est sûre, l’homme devrait se souvenir de sa victime.