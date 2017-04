Royaume-Uni : 25 kilos d’or retrouvés dans le réservoir d’un char de collection

C’est un véritable trésor de guerre que Nick Mead, un collectionneur britannique, a acquis en achetant sur le site Ebay un char irakien datant de la première guerre du Golfe. Fier de sa nouvelle acquisition, le collectionneur âgé de 55 ans et possédant déjà plus de 150 véhicules militaires décide avec un ami mécanicien, de démonter son nouveau jouet pour le désarmer comme le prévoit la loi. Et là surprise ! Dans le réservoir du tank de fabrication russe, se cachent 25 kilos de lingots d'or.