Saint-Valentin : pour trouver l'amour, un Britannique crée une copie Tinder où le seul homme inscrit, c'est lui !

Si Shinder ressemble à une farce, c'est pourtant bien réel. Lorsque vous balayez vers la droite le profil de Shed Simove après vous êtes connecté via Facebook, ce dernier reçoit une notification avec votre profil. Le message suivant s'affiche alors sur votre écran : "Merci d'avoir balayé l'écran... C'était émouvant..." Et un peu plus tard : "Vous avez des goûts exquis... Nous vous enverrons une notification si votre profil correspond."





Libre au Britannique de vouloir aller plus loin... ou passer son chemin. S'il accepte, une fenêtre dediscussion s'ouvre. "Je suis pointilleux, poursuit-il, précisant être conscient du fait qu'il ne plaît toutefois pas à tout le monde. Toutefois, l'âge ne compte pas vraiment si la personne est mature et réfléchie." Près de 10.000 hommes et femmes se sont inscrites par curiosité sur Shinder depuis le lancement, sans pour autant aller plus loin. "Je reçois beaucoup de demandes, dont certaines de prétendantes vivant à mille lieues de Londres, indique-t-il. "