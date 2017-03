Tempête Zeus : le courant ne passe plus chez le sosie de Claude François

Après le passage des pompiers lundi, "les gars d'EDF sont venus mardi" et "une équipe d'élagueurs est venue jeudi après-midi". Mais Robert et Barbara n'ont aucune idée du temps que prendront les réparations. Pour le quotidien, comme d'habitude dans ces situations, c'est le système D. "Nous recevons les informations grâce au poste à pile et au journal. Pour me laver, je chauffe de l'eau à la casserole. Et faire la vaisselle à l'eau froide, c'est pas terrible", lâche-t-il. Loin d'être les "mal aîmés" du quartier, le couple peut compter sur la solidarité de ses amis. "Le moral n'est pas cassé mais c'est quand même dur", conclut Robert.