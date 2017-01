Sa photo d'une poubelle à Paris ressemble à Donald Trump : "Ce n'était pourtant pas censé le représenter", nous raconte l'auteur de la photo

La magie d'Internet remet ce cliché dans la lumière et lui fait prendre une lecture différente. Le graphiste explique les origines de l'emballement : "Quelqu'un a posté la photo sur le forum Reddit en écrivant "One of the best pictures of Donald Trump's inauguration", puis le site anglais Poke l'a tweeté". Et la machine virale s'est enclenchée. "C'était complètement inattendu", reconnaît Thomas Regembal, "mais j'ai trouvé l'association marrante".