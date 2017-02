Toi aussi, tweete comme Donald Trump grâce à ce générateur de "fake"

Ce n’est plus à prouver : le 45e président des Etats-Unis est un utilisateur compulsif du célèbre réseau social à l’oiseau bleu. Durant sa campagne, sa petite habitude donnait même des sueurs froides à son équipe. Et pour cause : sur Twitter comme dans la vraie vie, "The Donald" a pris l’habitude de s’exprimer sans filtre. Problème : si les paroles s’envolent (le plus souvent), les écrits, eux, restent (presque toujours).





Charge frontale contre les médias ou contre ses opposants, déclarations tonitruantes et coups d’éclats en tout genre, Donald Trump a depuis longtemps prouvé que 140 caractères suffisaient amplement à déclencher une polémique. Bien conscient du potentiel comique inhérent à un tel comportement, des internautes taquins ont lancé le site "faketrumptweet". Si vous aussi vous avez toujours rêvé de tweeter avec la verve imparable de Donald Trump, Il vous suffit de vous connecter, de rédiger un petit tweet, de le valider, et vous voilà avec un post signé Donald Trump plus vrai que nature... ou presque.