Petit guide pratique pour "jouer" avec Donald Trump

On ne vous propose pas là de jurer comme un charretier ou de tenir les propos aussi misogynes que "The Real Donald Trump". Vous n'y arriveriez pas. Ce site vous offre toutefois la possibilité de parler comme le Président en créant des phrases grâce à des mots et des expressions enregistrés de Donald Trump. Un bon moyen pour lui faire dire n’importe quoi et, surtout, de le troller. Vous pourez ensuite partager sur les réseaux sociaux ces instants de poésie avec vos amis.