Twitter se régale de la ressemblance entre ce sac Balenciaga à 1.695 euros et la version Ikea... à 80 centimes

C'est un bad buzz dont se serait bien passé la marque Balenciaga. Car depuis quelques jours, des photomontages particulièrement drôles font le tour de la Toile. Et on y voit d'un côté le sac à main en agneau "Carry Shopper", couleur bleu sulfate et de l'autre le sac fourre-tout d'Ikea de la même couleur. Car l'oeil de lynx des internautes a repéré de nombreuses ressemblances entre les deux propduits...





En tout premiers lieu, les anses, presque identiques, si ce n'est l'inscription jaune sur le sac Ikea. Les tweetos ont aussi comparé les tailles, pratiquement les mêmes. Le sac Balenciaga est long de 54 cm et haut de 37 cm et le Ikea fait 55 cm de long et 35cm de haut. Mais la différence est ailleurs, et de taille : le prix. Car le sac de la célèbre marque de luxe vous coûtera la "modique" somme de 1.695 euros. Tandis que pour ceux qui voudraient faire des économies, on vous conseille plutôt de vous tourner vers le modèle suédois à... 80 centimes.