Un Américain de 8 ans vole le van de son père et conduit sa petite soeur au McDonald’s

Les employés du McDonald’s d’East Palestine, dans l’Ohio, ont cru à une farce lorsqu’ils se sont retrouvés nez-à-nez avec un enfant de 8 ans. Le petit garçon est venu au drive-in pour passer commande. Ce n’est pas qu’il était accompagné de sa sœur de 4 ans qui a étonné mais plutôt le fait qu’il était au volant d’un van et surtout qu’aucun parent n’était présent dans le véhicule.





D’après Jacob Koehler, l’agent de police qui a été immédiatement appelé, le petit garçon avait juste très faim et comptait payer avec les économies de sa tirelire. Alors que leurs parents dormaient, il est parvenu à attraper les clés de la voiture en se mettant sur la pointe des pieds pour ensuite conduire sur une distance de plus d’un kilomètre et demi.