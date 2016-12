Un Canadien condamné pour avoir imité le film "Là-haut"

C’est une idée un peu (voire complétement) folle qu’a réalisée Daniel Boria le 25 juillet 2015. Assis sur une chaise de jardin, il avait accroché 110 ballons gonflés à l’hélium à celle-ci afin de pouvoir s’envoler, à la manière du film "Là-haut". Son but ? Décoller depuis un terrain de golf, muni d’une bouteille d’oxygène, d’une radio et d’un parachute, afin d’utiliser ce dernier pour sauter depuis le ciel et atterrir sur le site du festival de rodéo de Calgary. Le tout pour promouvoir son entreprise de nettoyage.





De forts vents en avaient décidés autrement, le faisant dériver loin de son objectif. Pendant plus d’une trentaine de minutes, son vol l’avait mené à plus de deux kilomètres d’altitude. Durant ce laps de temps, 24 avions de ligne avaient décollé et atterri à l’aéroport de Calgary, tout proche du lieu où il se trouvait. Deux seraient même passés juste en-dessous de lui.