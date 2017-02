Un Canadien retrouvé en pleine forêt amazonienne après avoir disparu pendant 10 ans

C’est une histoire qui n’a rien à envier au cinéma hollywoodien dont se fait l’écho le Huffington Post. En 2012, un homme dénommé Anton Pilipa disparait subitement, à Toronto. Diagnostiqué schizophrène, ce dernier a enfin pu retrouver sa famille… cinq ans plus tard. Une happy-end pour une histoire hors norme puisque Anton Pilipa a parcouru 10 000 kilomètres et traversé pas moins de 10 pays durant sa disparition !





Parti sans papiers ni vêtements, le Canadien de 39 ans a en effet été retrouvé… en pleine forêt amazonienne. Un avis de recherche avait été lancé depuis sa soudaine disparition, mais ni sa famille, ni la police, n’imaginaient que l’homme serait retrouvé dans de telles circonstances. A CBC News, son frère précise qu’Anton a marché la plupart de son périple, faisant occasionnellement du stop : "C’est incroyable qu’il soit vivant, explique son frère et qu’il se soit rendu aussi loin !" De son côté, Anton explique : "Je ne me suis jamais senti seul. C’est assez simple de vivre, on n’a pas besoin de beaucoup de choses. Je me sens chanceux d’être encore en vie, je suis vraiment heureux de pouvoir retourner auprès de ma famille".