Un chevreuil, peut-être sous l'effet de psychotrope, abattu après avoir chargé deux personnes

Deux jours plus tard, une femme a été blessée par ce même chevreuil qui s'est approché de son habitation. Son mari a tenté de faire fuir l'animal, mais celui-ci l'a également chargé. L'homme a alors mis l'animal à terre et l'a frappé avec un gourdin derrière la tête. Le chevreuil est reparti en titubant. La quinquagénaire, touchée au genou et au postérieur, a perdu du sang et a été transportée par les pompiers à l'hôpital d'où elle est ressortie lundi.

Le comportement du chevreuil pourrait s'expliquer par la fleur de bourdaine, dont raffolent ces animaux, qui a des effets psychotropes sur eux.