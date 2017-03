Un passionné fabrique une 2 CV en bois prête à rouler !

Le passionné s'est lancé ce défi en 2011. Six ans plus tard, le projet semble toucher à sa fin : une pièce unique au monde, la reproduction d'une 2 CV de 1953 équipée pour prendre la route dès cet été. L'œuvre d'art a nécessité plusieurs essences de bois : du poirier pour l'ossature, du pommier pour le capot, du noyer pour les ailes et le volant, du merisier pour les portes et le coffre et de l'orme galeux pour le tableau de bord. "Les 22 ondulations du capot ont été faites dans la masse du bois. Et les finitions peaufinées aux ciseaux à bois et au papier de verre", précise à l'AFP Michel Robillard.