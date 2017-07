Un véritable déluge s’est abattu sur la capitale ce dimanche 9 juillet

C’est une averse qui n’a duré qu’une petite heure mais qui a occasionné beaucoup de perturbations dans la capitale. Un véritable déluge s’est abattu à Paris ce dimanche 9 juillet dans la soirée. En quelques dizaines de minutes, il a plu 49 millimètres d’eau, soit l’équivalent de trois semaines de précipitations. De véritables torrents se sont créés dans certaines rues et plusieurs stations de métro ont dû être fermées mais l’averse a plus marqué pour son côté spectaculaire que pour les dégâts qu’elle a créés, notamment sur les réseaux sociaux. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.