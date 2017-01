Une Américaine se transforme en Chewbacca le temps de son accouchement

Bien sûr, on est encore bien loin des 160 millions de vues de Candace Payne, une autre Américaine qui en mettant sur son visage un masque de Chewbacca, imitant ses cris lorsqu'elle parlait, avait affolé la toile en mai dernier. C'est d'ailleurs devenu une des vidéos les plus populaires de l’histoire sur le réseau de Mark Zuckerberg.





La mère de famille continue toujours de publier et attire encore plus de 100.000 personnes sur ses vidéos. Le Journal de Montréal rapporte même qu’elle aurait reçu près de l’équivalent de 500.000 dollars en cadeaux et bourses d’études depuis mai dernier.