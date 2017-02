Une faute d'orthographe dans la citation du portrait officiel de Donald Trump

Autant dire qu’elle est déjà collector. Comme le veut la tradition, le nouveau président américain a posé pour sa photo officielle. Sur ce poster, mis en vente sur le site de la Librairie du Congrès, Donald Trump affiche un large sourire, dents bien blanches et brushing évidemment parfait. Jusque-là tout va bien. Sauf que des internautes se sont rapidement aperçus que la citation était entachée d'une vilaine faute d’orthographe.





"Aucun rêve n’est trop immense, aucun défi n’est tro(p) grand. Rien de ce que nous voulons pour notre pays n’est hors de notre portée", peut-on lire sur l'affiche. Dans la deuxième ligne, "To" devrait en fait s’écrire "Too". Mais trop tard, le poster a déjà été mis en ligne sur le site Internet de la Bibliothèque du Congrès, au prix de 16,95 dollars tout de même. Dimanche soir, l'affiche a été retirée de la vente (mais on peut la retrouver sur les archives, ici).